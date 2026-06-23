Уралоглу и Худатян обсудили восстановление транспортного сообщения между Турцией и Арменией

Работа по возобновлению железнодорожного и автомобильного сообщения между Турцией и Арменией обсуждена на встрече турецкого министра транспорта и инфраструктуры Абдулкадыра Уралоглу с армянским министром территориального управления и инфраструктур Давидом Худатяном в Брюсселе.

«Мы обсудили работу по возобновлению железнодорожного и автомобильного сообщения, которое в прошлом активно использовалось между нашими странами. Мы дали оценку текущему этапу подготовки и тендерных процессов со стороны Армении, в то время как в нашей стране уже начаты необходимые работы по техническому обслуживанию», - сообщил Уралоглу на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, стороны также затронули процесс реставрации исторического моста Ани, расположенного на Шелковом пути в направлении Карса.

«В рамках наших контактов в Брюсселе мы поделились с представителями прессы нашими взглядами касательно стратегической важности Среднего коридора, возобновления транспортного сообщения между Турцией и Арменией, а также упрощения процедур выдачи виз для водителей и пересечения границ», - отметил Уралоглу.