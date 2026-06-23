Уралоглу и Худатян обсудили восстановление транспортного сообщения между Турцией и Арменией
Работа по возобновлению железнодорожного и автомобильного сообщения между Турцией и Арменией обсуждена на встрече турецкого министра транспорта и инфраструктуры Абдулкадыра Уралоглу с армянским министром территориального управления и инфраструктур Давидом Худатяном в Брюсселе.
«Мы обсудили работу по возобновлению железнодорожного и автомобильного сообщения, которое в прошлом активно использовалось между нашими странами. Мы дали оценку текущему этапу подготовки и тендерных процессов со стороны Армении, в то время как в нашей стране уже начаты необходимые работы по техническому обслуживанию», - сообщил Уралоглу на своей странице в социальной сети Х.
По его словам, стороны также затронули процесс реставрации исторического моста Ани, расположенного на Шелковом пути в направлении Карса.
«В рамках наших контактов в Брюсселе мы поделились с представителями прессы нашими взглядами касательно стратегической важности Среднего коридора, возобновления транспортного сообщения между Турцией и Арменией, а также упрощения процедур выдачи виз для водителей и пересечения границ», - отметил Уралоглу.
Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Sayın Davit Khudatyan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, geçmişte ülkelerimiz arasında aktif olarak kullanılan demiryolu ve karayolu bağlantılarının yeniden hayata geçirilmesine yönelik çalışmaları ele aldık.
Ülkemizde gerekli bakım… pic.twitter.com/0XjfdJWqA2 — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) June 23, 2026