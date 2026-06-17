Азербайджан расширит банковские возможности для цифровых кочевников

В Азербайджане закон "О банках" будет распространяться и на цифровых кочевников.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон, вынесенный на обсуждение на заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

Согласно документу, счета для цифровых кочевников в уполномоченных банках будут открываться исключительно на основании документа, удостоверяющего личность, и листа с образцом подписи.

На основании электронного согласия клиента, полученного через Электронную правительственную информационную систему, сведения о его счете могут быть переданы поставщикам услуг в соответствии с законом "О платежных услугах и платежных системах".