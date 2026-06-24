Состоялась церемония открытия 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов ОИС - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

24 июня в Баку состоялась церемония открытия 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на мероприятии прозвучал государственный гимн Азербайджана, были прочитаны аяты из Корана.

Затем председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова зачитала обращение Президента Ильхама Алиева к участникам мероприятия.

На церемонии открытия председательство в Парламентском союзе государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) перешло от Индонезии к Азербайджану.

Выступив с видеообращением, председатель Палаты представителей Индонезии Пуан Махарани отметила, что за прошедший период организация внесла важный вклад в поощрение диалога, мира и устойчивого развития между странами-членами. Она поблагодарила азербайджанскую сторону за организацию конференции на высоком уровне, выразила уверенность в том, что сессия запомнится продуктивными обсуждениями и важными решениями, пожелала Азербайджану успехов в председательстве в организации.

Затем председатель Милли Меджлиса, председатель 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества Сахиба Гафарова подчеркнула, что, как отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, развитие отношений с мусульманскими странами как на двусторонней основе, так и в рамках общих организаций является одним из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана. ОИС и ее государства-члены всегда выражали солидарность с Азербайджаном как в период оккупации территорий, так и в постконфликтный период.

Она заявила, что за последние 30 лет ОИС и Парламентский союз ОИС приняли многочисленные решения и резолюции, осуждающие агрессию Армении и поддерживающие суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Председатель Милли Меджлиса сказала, что Азербайджан организовал многочисленные мероприятия и выдвинул инициативы, направленные на продвижение исламской культуры и демонстрирующие истинную суть ислама как религии мира и милосердия.

Генеральный секретарь Союза Мухаммед Хурайчи Ниясс выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за высокую поддержку проведения конференции, организованной в целях поощрения устойчивого и инклюзивного развития в исламском мире. Он подчеркнул, что это является наглядным примером значения, которое Президент Ильхам Алиев придает исламскому сотрудничеству. В то же время, это еще раз демонстрирует надежную и активную роль Баку в проведении подобных широкомасштабных международных мероприятий.

Он отметил, что данное мероприятие проходит в крайне сложный период. Пропасть в международной системе правосудия углубляется, а исламский мир сталкивается с серьезными вызовами. Разрушительные войны истощают народы, оказывая прямое влияние на глобальную продовольственную безопасность и энергоснабжение. По этой причине необходимо отвергать любые формы конфликтов и войн. Важно использовать диалог как наиболее оптимальное средство для разрешения разногласий.

Затем были рассмотрены вопросы повестки дня сессии, а также определены новые члены бюро организации. Заместитель руководителя азербайджанской делегации в ПС ОИС Джейхун Мамедов был избран докладчиком сессии. Также был утвержден отчет генерального секретаря организации и рассмотрены другие вопросы.

Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, председатель Исламского консультативного совета Исламской Республики Иран Мохаммад-Багер Галибаф, председатель Ассамблеи Республики Мозамбик Маргарида Талапа, председатель Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства Мазен Торки Сауд аль-Кади, председатель Консультативного совета Нигера Мамуду Харуна Джингарей, председатель Консультативного совета Омана Халед Хиляль Насир Аль-Маавали, председатель Совета Шуры Государства Катар Хасан бин Абдулла аль-Ганим, председатель Палаты представителей Йемена Султан Саид аль-Баркани и председатель парламента Турецкой Республики Северного Кипра Зия Озтюрклер в своих выступлениях отметили, что на фоне растущих сложных вызовов и глубоких изменений в мире увеличивающееся неравенство и глобальные проблемы ставят перед государствами новые задачи. В таких условиях роль парламентов и парламентариев приобретает все большее значение.

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Проходит официальная церемония открытия 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, вначале спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова зачитала обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам сессии.

На мероприятии состоится обмен мнениями по вопросам повестки дня. Сессия призвана укрепить межпарламентское сотрудничество в рамках Организации исламского сотрудничества, участники форума обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес.

В мероприятии принимают участие свыше 400 делегатов.