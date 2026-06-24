Во Франции из-за жары тысячи людей остались без электричества

Порядка 68 тыс. домов остались без электричества в Бретани (северо-запад Франции) из-за инцидента с трансформатором, спровоцированного жарой.

Об этом сообщила префектура департамента Финистер.

«В настоящее время отключение электроэнергии продолжается: примерно 68 000 домов на юго-западе департамента по-прежнему остаются без электричества. По техническим причинам оператор электросетей RTE не сможет сегодня восстановить электроснабжение в домах. Подключение будет произведено не ранее конца дня 24 июня», — отмечается в заявлении властей в X.

Во Франции в среду красный уровень опасности из-за зноя действует в 58 департаментах, а оранжевый (предпоследний) — в 31. Из-за аномальной жары была приостановлена работа или изменено расписание почти 10 тыс. учебных заведений, ограничено движение железнодорожного транспорта. По меньшей мере 5 человек погибли, еще не менее 40 человек утонули в водоемах, что также связывают с последствиями жаркой погоды.