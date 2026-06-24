Будьте внимательны при покупке недвижимости: Верховный Суд назвал основные риски

Верховный Суд назвал наиболее распространенные правовые риски на рынке недвижимости.

Государственный реестр и нотариальная система играют ключевую роль в приобретении прав на недвижимое имущество - эти два института дополняют друг друга, служа как защите прав собственности граждан, так и обеспечению безопасности и стабильности гражданского оборота.

В определении Верховного Суда по поводу применения законодательства о добросовестности третьих лиц при приобретении вещных прав на недвижимое имущество подчеркивается, что правильное применение института добросовестного приобретения зависит не только от поведения сторон, но и от надлежащего выполнения своих обязанностей системой реестра и нотариата.

Какова роль регистрирующего органа?

Основная обязанность регистрирующего органа - осуществлять государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, обеспечивать признание и защиту этих прав. Государственный реестр - это не просто база данных, а институт общественного доверия.

Участники гражданского оборота полагаются на данные реестра при принятии решений, связанных с имуществом. Поэтому регистрирующий орган не должен ограничиваться формальным приемом документов и фиксацией записей. Он обязан:

- Проверять правовые основания представленных документов;

- Расследовать противоречивые или подозрительные моменты;

- При необходимости принимать соответствующие меры.

Важно: Ненадлежащее исполнение этих обязанностей, повлекшее причинение ущерба гражданам, может стать основанием для привлечения к ответственности, установленной законодательством.

Какие проблемы наблюдаются на практике?

В судебной практике наблюдается ряд проблем, связанных с государственной регистрацией прав на недвижимость. Эти ситуации напрямую влияют на безопасность гражданского оборота, а также на права собственников и покупателей. В частности, наиболее часто встречаются следующие нарушения:

- Необоснованная регистрация прав на имя лица, не являющегося собственником;

- Задержки в регистрации прав лиц, приобретших имущество на законных основаниях;

- Двойная регистрация - регистрация прав нескольких лиц на один и тот же объект недвижимости;

- Невнесение или несвоевременное внесение в реестр возражений (обременений/ограничений), связанных с недвижимым имуществом.

Подобные случаи не только становятся главными причинами последующих судебных споров, но и ставят под угрозу права как реальных собственников, так и лиц, приобретших имущество, доверившись данным реестра. Поэтому оперативное, точное проведение регистрационного процесса на законных основаниях имеет особое значение.

В чем заключается роль нотариуса при добросовестном приобретении?

Нотариальная система имеет важнейшее значение в сделках с недвижимостью. Деятельность нотариуса направлена на предотвращение будущих споров и минимизацию правовых рисков.

Перед удостоверением договора нотариус должен проверить ряд ключевых вопросов. Прежде всего, необходимо установить, имеет ли лицо, распоряжающееся имуществом, полномочия на его продажу. Кроме того, следует выяснить:

- Наличие ипотеки, залога, ареста или других ограничений на имущество;

- Приобреталось ли имущество в период брака (требуется ли согласие супруга).

Эти сведения, отраженные в реестре, должны быть четко разъяснены сторонам.

Однако обязанности нотариуса не ограничиваются формальной проверкой. Верховный Суд подчеркивает, что нотариус должен установить действительную волю и намерение сторон заключить договор. Он обязан убедиться, что стороны понимают правовые последствия подписываемого документа, и отказать в удостоверении сделки при обнаружении любых признаков обмана, давления или угроз.

Проблемы, связанные с выбором вида договора (Притворные сделки)

Практика показывает, что в ряде случаев участники гражданского оборота не оформляют (или не могут оформить) правоотношения в соответствии с их истинным содержанием. Часто это происходит из-за юридической неграмотности сторон. В других случаях проблема связана с необос­нованным отказом нотариусов в оформлении сделок, которые не противоречат закону, но не имеют широкого применения в нотариальной практике.

Типичный пример из практики:

Оформление принадлежащей должнику (или его близким) недвижимости (земли, дома и т.д.) на имя кредитора по договору купли-продажи с целью обеспечения долга. То есть вместо использования законных механизмов (залог или ипотека), должник формально «продает» свою недвижимость кредитору, хотя истинная цель - дать гарантию возврата займа.

На первый взгляд этот способ кажется сторонам удобным, но впоследствии он приводит к серьезным юридическим проблемам:

- Поскольку договор формально заключается как купля-продажа, имущество юридически переходит в собственность другого лица.

- При возникновении спора должник обычно утверждает, что это было лишь обеспечение долга, а кредитор это отрицает.

В этом случае бремя доказывания полностью ложится на истца (должника). Он должен предоставить веские, неопровержимые доказательства того, что сделка была притворной. На практике это крайне тяжелая задача.

Верховный Суд подчеркивает: в таких ситуациях нотариус не должен занимать формальную позицию. Он обязан выяснить истинную волю сторон, разъяснить риски и предложить тот вид договора (например, ипотеку), который реально соответствует их целям.

Риски, связанные с доверенностями

Использование доверенностей - еще один частый источник споров.

Верховный Суд отмечает, что нотариус не обязан повторно связываться с доверителем каждый раз, когда совершается сделка на основании выданной им доверенности. Тем не менее, при оформлении самой доверенности гражданину должны быть подробно разъяснены все её правовые последствия.

В то же время, если нотариус обнаруживает обстоятельства, явно указывающие на то, что сделка противоречит интересам собственника, он обязан принять меры для установления его реальной воли.

Подозрительные маркеры, требующие проверки:

- Использование доверенности, выданной супругами друг другу в период брака, уже после их развода;

- Продажа недвижимости по цене, которая в несколько раз ниже рыночной стоимости;

- Отчуждение недвижимости на основании физической (бумажной) доверенности, выданной в иностранном государстве.

В таких случаях нотариус должен связаться с доверителем по телефону, видеосвязи или иным способом для подтверждения его намерений. Если нотариус видит правовые риски, он обязан предупредить о них покупателя. Если покупатель, несмотря на предупреждение, настаивает на сделке, все негативные последствия в будущем он будет нести сам.

Ответственность нотариуса

Если нотариус умышленно или по неосторожности не исполняет свои обязанности надлежащим образом, из-за чего гражданину причиняется ущерб, он несет гражданскую (материальную) ответственность в установленном законом порядке.

Если в причинении ущерба виновны и другие лица, возникает солидарная ответственность. Потерпевший может предъявить иск как исключительно к нотариусу, так и ко всем виновным лицам одновременно.

Поскольку профессиональная деятельность нотариусов застрахована, требование о возмещении ущерба может быть также предъявлено к страховой компании.

Несет ли нотариус ответственность за скрытые намерения сторон?

На практике бывают случаи, когда стороны умышленно скрывают от нотариуса свои истинные намерения. Если обман, угрозы или другие незаконные обстоятельства были намеренно скрыты, и нотариус объективно не имел возможности их обнаружить, последующее выявление этих фактов не влечет для него ответственности.

Нотариус отвечает только за те нарушения, которые были очевидны, о которых он знал или должен был знать в силу своей квалификации.

Итог

Согласно правовой позиции Верховного Суда, безопасность оборота недвижимости напрямую зависит от бдительности регистрирующего органа и нотариата.

Регистрирующий орган обязан обеспечивать чистоту и достоверность записей, а нотариус - досконально изучать правовой статус имущества и реальную волю сторон. Система реестра и нотариата - это не просто технические исполнители, а главные институты защиты права собственности и общественного доверия в стране.