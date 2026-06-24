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В Грузии раскрыли схему незаконной продажи психотропных препаратов на более $20 млн

First News Media13:08 - Сегодня
В Грузии раскрыли схему незаконной продажи психотропных препаратов на более $20 млн

В Грузии раскрыли схему незаконной продажи психотропных препаратов на 53,8 млн лари ($20,2 млн).

Обвинения предъявлены 24 компаниям и 31 человеку, среди которых экс-чиновники агентства по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности. 17 человек задержаны, трое объявлены в розыск, по 11 фигурантам дело возбуждено без ареста, они сотрудничали со следствием.

Сеть действовала с 2018 года и продавала психотропные вещества без рецепта по всей стране даже вне аптек.

Деньги легализовали через зарплаты и дивиденды, затем покупали недвижимость и машины. Все активы арестованы, обвиняемым грозит до 11 лет тюрьмы.

Источник: «Sputnik Грузия»

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