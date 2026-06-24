Боец UFC Чарльз Джонсон: «Встретили в Баку так же тепло, как и в США»

«Я приземлился в Баку примерно в час ночи. Меня там ждала группа ребят. Встретили так же тепло, как и в США. Это было потрясающе».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом на пресс-конференции перед турниром «UFC Fight Night Baku» заявил Американский боец UFC Чарльз Джонсон.

Джонсон также высказался о том, что ему предстоит уже в третий раз подряд драться с представителем Казахстана: «Я отношусь к ним с большим уважением. Как-то раз я даже встречался с казахстанскими болельщиками, и они в шутку сказали мне: «Хватит уже бить наших бойцов». Но на самом деле это не так. Асу Алмабаев — очень сильный соперник».

Боец вспомнил и о своем опыте в профессиональном боксе: «В то время меня очень интересовали боевые искусства. На ринге я противостоял ряду высококлассных бойцов, но это было в годы моей молодости. Вообще, я занимался не только боксом: в Таиланде я практиковал муай-тай. Да и в грэпплинге я полностью уверен в своих силах».

Чарльз поделился мыслями о Баку и азербайджанской кухне: «Попробовать ваши блюда мне пока не удалось.

Перед боем нам можно есть только специальную еду. Но сразу после поединка я обязательно оценю вашу кухню.

Люди в этом городе просто замечательные».

Отметим, что турнир UFC в Баку состоится 27 июня в Национальной гимнастической арене.