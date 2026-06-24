ОДКБ: недружественные шаги Запада вокруг Армении могут привести к обострению

Недружественные военно-политические шаги западных стран вокруг Армении могут привести к дальнейшему обострению в регионе.

Об этом заявил действующий председатель Постоянного совета ОДКБ Виктор Васильев на Петербургском международном юридическом форуме.

«Отдельно следует остановиться на обстановке на Южном Кавказе, в том числе с учетом выборов в Армении. Планы США по обеспечению якобы безопасности Зангезурского коридора, намерения стран ЕС по включению Армении в их военные структуры, а также другие недружественные шаги в этом регионе в перспективе приведут к дальнейшему обострению обстановки. Мы держим ситуацию на контроле», — отметил он.

Источник: ТАСС