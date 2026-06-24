Погода на четверг: В Баку ожидаются дожди

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 25 июня.

В Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются периодические дожди. Ночью в отдельных районах полуострова осадки могут быть интенсивными, возможны грозы. Днём ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-восточный ветер к вечеру сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 19-22° тепла, днём - 27-32° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днём -55-60%.

В районах Азербайджана местами также ожидаются периодические дожди. В отдельных районах возможны интенсивные осадки, грозы и град. Ночью и вечером дожди местами могут усилиться. В некоторых горных районах временами ожидается туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 19-22° тепла, днём - 30-35° тепла. В горных районах ночью ожидается 9-14° тепла, днём - 18-23°, местами до 25-27° тепла.