В ОДКБ заявили, что ситуация на границе Украины и Белоруссии обостряется
ОДКБ слышит последние заявления киевского режима в отношении Минска, ситуация на границе Украины и Белоруссии начинает обостряться.
Об этом заявил действующий председатель постоянного совета ОДКБ Виктор Васильев на Петербургском международном юридическом форуме.
"Слышим последние заявления киевского режима в отношении Белоруссии. Ситуация на границе Украины и Белоруссии начинает обостряться, а пролеты украинских БПЛА на территорию России становятся практически ежедневной практикой", — сказал он.
Источник: ТАСС
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