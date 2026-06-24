В ОДКБ заявили, что ситуация на границе Украины и Белоруссии обостряется

ОДКБ слышит последние заявления киевского режима в отношении Минска, ситуация на границе Украины и Белоруссии начинает обостряться.

Об этом заявил действующий председатель постоянного совета ОДКБ Виктор Васильев на Петербургском международном юридическом форуме.

"Слышим последние заявления киевского режима в отношении Белоруссии. Ситуация на границе Украины и Белоруссии начинает обостряться, а пролеты украинских БПЛА на территорию России становятся практически ежедневной практикой", — сказал он.

Источник: ТАСС