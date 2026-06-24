В Баку после многолетних жалоб соседей выселили мать и дочь, разводивших костры в квартире - ВИДЕО

Жильцы многоэтажки на улице Мухаммеда Хади в Хатаинском районе Баку жалуются на двух женщин - мать и дочь, проживающих на 11-м этаже, которые уже много лет систематически создают проблемы и не соблюдают нормы совместного проживания.

По утверждению жильцов, женщины регулярно выбрасывают с балкона различные предметы и неоднократно разводили огонь прямо в квартире, сообщает 1news.az со ссылкой на ATV Xəbər.

После поступивших жалоб сотрудники полиции осмотрели квартиру и зафиксировали нарушения правил совместного проживания - по итогам проверки мать и дочь были выселены из жилого помещения.

В настоящее время соответствующие органы принимают меры для направления обеих женщин в специализированное медицинское учреждение.