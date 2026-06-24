Коммерческий директор AZAL: Получение первого Airbus A321neo открывает новую главу в истории авиакомпании - ФОТО

Как сообщал 1news.az ранее, в Гамбурге состоялась церемония передачи национальному авиаперевозчику Азербайджана - AZAL - первого самолета Airbus A321neo.

Выступая на мероприятии, коммерческий директор Azerbaijan Airlines Джамиль Манизаде отметил, что новый самолет является не просто очередным пополнением флота, а важным шагом в реализации долгосрочной стратегии авиакомпании.

По его словам, стратегия AZAL направлена на модернизацию, повышение эффективности, обеспечение комфорта пассажиров и устойчивое развитие компании.

«Семейство A321neo полностью соответствует нашему видению будущего. Эти самолеты позволят нам выполнять полеты на более дальние расстояния, обеспечивая при этом более высокую эффективность и больший комфорт для пассажиров», — заявил Дж.Манизаде.

Коммерческий директор AZAL также выразил благодарность команде Airbus и партнерам проекта за профессионализм, преданность делу и поддержку на протяжении всего процесса поставки.

«Передача этого самолета стала результатом прочного партнерства и общей приверженности высоким стандартам качества», — подчеркнул он.

По словам Дж.Манизаде, получение первого Airbus A321neo знаменует начало нового этапа в истории национального авиаперевозчика.

«Сегодня мы получаем не просто новый самолет - мы открываем новую главу в истории нашей компании. Я убежден, что это только начало. В ближайшее время наш парк пополнится новыми самолетами семейства A321, что сделает нас еще сильнее и конкурентоспособнее», — отметил коммерческий директор AZAL.

В завершение выступления Джамиль Манизаде поблагодарил всех участников проекта и заявил, что авиакомпания гордится возможностью эксплуатировать новый Airbus A321neo под флагом Азербайджана.