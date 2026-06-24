Минюст и МВД провели совместную операцию в Баку, найден схрон с оружием
Министерство юстиции и Министерство внутренних дел Азербайджана провели совместную операцию, в результате которой изъяты автомат Калашникова, магазин к нему и боеприпасы.
Как сообщает Report, оружие ранее спрятал осужденный, отбывающий наказание в пенитенциарном учреждении Министерства юстиции.
До своего ареста он закопал оружие на пустом земельном участке на территории Наримановского района Баку.
По факту проводится расследование.
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