 Минюст и МВД провели совместную операцию в Баку, найден схрон с оружием | 1news.az | Новости
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Минюст и МВД провели совместную операцию в Баку, найден схрон с оружием

First News Media16:35 - Сегодня
Минюст и МВД провели совместную операцию в Баку, найден схрон с оружием

Министерство юстиции и Министерство внутренних дел Азербайджана провели совместную операцию, в результате которой изъяты автомат Калашникова, магазин к нему и боеприпасы.

Как сообщает Report, оружие ранее спрятал осужденный, отбывающий наказание в пенитенциарном учреждении Министерства юстиции.

До своего ареста он закопал оружие на пустом земельном участке на территории Наримановского района Баку.

По факту проводится расследование.

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