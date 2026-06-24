Минюст и МВД провели совместную операцию в Баку, найден схрон с оружием

Министерство юстиции и Министерство внутренних дел Азербайджана провели совместную операцию, в результате которой изъяты автомат Калашникова, магазин к нему и боеприпасы.

Как сообщает Report, оружие ранее спрятал осужденный, отбывающий наказание в пенитенциарном учреждении Министерства юстиции.

До своего ареста он закопал оружие на пустом земельном участке на территории Наримановского района Баку.

По факту проводится расследование.