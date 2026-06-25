 В Конгрессе США прошла конференция, посвященная этнической чистке азербайджанцев в Армении - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

В Конгрессе США прошла конференция, посвященная этнической чистке азербайджанцев в Армении - ФОТО

First News Media10:09 - Сегодня
В Конгрессе США прошла конференция, посвященная этнической чистке азербайджанцев в Армении - ФОТО

24 июня в столице США Вашингтоне, в здании Конгресса на Капитолийском холме, при организации Бакинской инициативной группы прошла международная конференция на тему «Право на возвращение и самоопределение: двойные стандарты и избирательные подходы».

Как сообщили AПА в БИГ, данное мероприятие, проведенное в Конгрессе, можно оценить как важный вклад в работу по доведению до международной общественности правды об этнической чистке азербайджанцев со стороны Армении.

В конференции приняли участие эксперты, специализирующиеся в сфере защиты прав беженцев и национальных меньшинств, правозащитники, специалисты по международному праву, представители институтов гражданского общества и наши соотечественники, выходцы из Западного Азербайджана.

Участники конференции подчеркнули важность постоянного удержания в центре внимания международных организаций вопроса признания фундаментальных прав сотен тысяч азербайджанцев, насильственно изгнанных со своих исторических земель на территории Армении в результате политики этнической чистки, — права на безопасное, добровольное и достойное возвращение на свои исторические земли.

Было потребовано дать правовую оценку в плоскости международного права фактам системного разрушения, осквернения и присвоения принадлежащего азербайджанскому народу культурного, религиозного и исторического наследия, оставшегося в Армении, в том числе топонимов, мечетей, кладбищ, святилищ и других памятников, а также провести международными организациями расследование и документирование указанных нарушений на месте. 

Читайте по теме:

Участники конференции «Право на возвращение и самоопределение: двойные стандарты и селективные подходы» направили обращение в Конгресс США

За мероприятием из зала наблюдали представители армянских СМИ, действующих в США, в том числе представители Армянского национального комитета Америки (ANCA). Однако в ходе мероприятия каких-либо инцидентов зафиксировано не было.

Выступившие на конференции наши соотечественники, проживающие в США и имеющие происхождение из Западного Азербайджана, поделились своими личными историями и опытом беженства, рассказав о гуманитарной трагедии азербайджанцев, насильственно изгнанных с территории Армении.

Представители общины сикхов подчеркнули, что право на безопасное, добровольное и достойное возвращение является не только гуманитарным вопросом, но и фундаментальным правом человека, а также вопросом восстановления исторической справедливости.

На мероприятии выступили генеральный секретарь Совета мусульманских организаций США Уссама Джаммаль и основатель и главный исполнительный директор организации Our Sister Our Brother Мэтью Стюарт. Они отметили недопустимость дискриминации по этническому признаку, вынужденного перемещения и нарушений прав, а также привлекли внимание к защите прав изгнанных общин, необходимости донесения их голоса на международных платформах и укрепления международной солидарности.

В конце мероприятия участники конференции приняли обращение, адресованное членам Конгресса США. В обращении подчеркивается необходимость последовательного, справедливого и недискриминационного применения права на возвращение и права народов на самоопределение в соответствии с нормами и принципами международного права.

В документе отмечается важность оказания международной поддержки праву западных азербайджанцев на безопасное, добровольное и достойное возвращение в родные края, восстановления их имущественных прав и защиты их культурного наследия.

Наряду с этим в обращении отражены обеспокоенности, связанные с правами общины сикхов и народов территорий, находившихся под нидерландским колониализмом, содержится призыв к Конгрессу США уделить внимание этим вопросам.

В обращении подчеркивается важность защиты права на возвращение, самоопределения и универсальных прав человека на единой и принципиальной основе, без избирательных подходов.

Поделиться:
391

Актуально

Мнение

Дипломатия вместо спекуляций: что показал визит Галибафа в Баку 

Политика

МИД Азербайджана выразил соболезнования Венесуэле 

Общество

ABB прокомментировал сбой, вызвавший повторное списание средств с карт

Политика

Главы МИД Азербайджана и Польши провели встречу на полях конференции по Украине - ...

Политика

МИД Азербайджана выразил соболезнования Венесуэле 

В Баку обсудили расширение сотрудничества с Астраханской областью

Главы МИД Азербайджана и Польши провели встречу на полях конференции по Украине - ФОТО

В Баку завершила работу 20-я сессия Конференции Парламентского союза ОИС 

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Кобахидзе: у Грузии очень хорошие отношения с Азербайджаном, Турцией и Арменией

Принята Бакинская декларация по искусственному интеллекту и правам человека -

Ильхам Алиев: «У меня ни в этой комнате, ни в других рабочих кабинетах никаких скульптур нет, только одна» - ФОТО

Главу бакинского офиса СЕ вызвали в МИД Азербайджана

Последние новости

МИД Азербайджана выразил соболезнования Венесуэле 

Сегодня, 13:55

Всемирная продовольственная программа ООН готова оказать помощь в Венесуэле

Сегодня, 13:41

Дипломатия вместо спекуляций: что показал визит Галибафа в Баку 

Сегодня, 13:28

ABB прокомментировал сбой, вызвавший повторное списание средств с карт

Сегодня, 13:25

Студенты из Сирии впервые приедут в Азербайджан на обучение

Сегодня, 13:20

Более 1700 добровольных доноров сдали кровь - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:05

Пашинян призвал ЕАЭС четко ответить, существует этот союз или нет

Сегодня, 13:00

TƏBİB начал анализировать вопрос устранения нехватки врачей в регионах

Сегодня, 12:50

Попытка уйти от ответственности обернулась для водителя из Шамахи 20 сутками ареста - ВИДЕО

Сегодня, 12:41

В Баку обсудили расширение сотрудничества с Астраханской областью

Сегодня, 12:30

Рубио: США хотят заключить сделку с Ираном, но не любой ценой

Сегодня, 12:27

Украинские дроны поразили два НПЗ в Уфе - ВИДЕО

Сегодня, 12:22

Главы МИД Азербайджана и Польши провели встречу на полях конференции по Украине - ФОТО

Сегодня, 12:10

В Баку завершила работу 20-я сессия Конференции Парламентского союза ОИС 

Сегодня, 12:07

CNN: в Каракасе из-под обломков зданий извлекли 23 человека

Сегодня, 12:05

Во Франции врачи опасаются резкого роста смертности из-за жары

Сегодня, 12:00

Иран просит ФИФА не проводить церемонии в честь ЛГБТ в матче ЧМ-2026 с Египтом

Сегодня, 11:53

Президент Азербайджана поздравил словенскую коллегу с национальным праздником

Сегодня, 11:37

В День Вооружённых сил изменится график работы Бакинского метро 

Сегодня, 11:31

Азербайджанские дзюдоисты примут участие в турнире Гран-при

Сегодня, 11:13
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02