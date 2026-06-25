Парламент Азербайджана обсуждает новый законопроект «О рыболовстве»

На сегодняшнем заседании Комитета по аграрной политике Милли Меджлиса вынесен на обсуждение законопроект "О рыболовстве".

Как сообщает Report, документ определяет правовые основы организации и управления рыболовством в Азербайджане, включая вылов рыбы и других водных биоресурсов, развитие аквакультуры, а также воспроизводство, использование и охрану рыбы и иных водных биоресурсов.

Законопроект регулирует деятельность в сфере рыболовства с учетом Конституции, международных договоров, стороной которых является страна, Водного кодекса и ряда профильных законов. Организация рыболовства, воспроизводство, использование и охрана рыбы и других водных биоресурсов в азербайджанском секторе Каспийского моря (озера) регулируются данным законом, водным законодательством, международными договорами, участником которых является страна, а также другими нормами международного права.

Отношения в сфере рыболовства в Свободной экономической зоне Алят регулируются в соответствии с требованиями закона "О Свободной экономической зоне Алят".

Документ также предусматривает ответственность за нарушение требований законодательства в сфере рыболовства.

После вступления нового закона в силу действующий закон "О рыболовстве" от 27 марта 1998 года утратит силу.