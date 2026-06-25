Уникальные экспонаты из коллекции Музея ковра представят в Будапеште 

26 июня в Этнографическом музее Будапешта откроется выставка «Азербайджанские ковры - от традиции к современному искусству».

Выставка организована Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры Азербайджанской Республики, Посольством Азербайджанской Республики в Венгрии, Этнографическим музеем Будапешта, Азербайджанским национальным музеем ковра и глобальным доменным реестром .ART, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Азербайджанского национального музея ковра.

На выставке будут представлены выдающиеся образцы редких исторических ковров XVII–XX веков, а также традиционные текстильные изделия, национальные костюмы, ювелирные изделия, эскизы ковров и произведения современного искусства. Посетители познакомятся с уникальными традициями ковроткачества Карабаха, Ширвана, Баку и других регионов, известных своими изысканными растительными и геометрическими орнаментами, а также исключительным мастерством исполнения. В экспозицию также включены произведения и эскизы ковров выдающихся художников - Лятифа Керимова и Эльдара Микаилзаде, а также художественные изыскания современного художника Чингиза Бабаева. Особое место в выставке занимают работы мультидисциплинарной художницы Медины, творчество которой соединяет воедино материал, память и визуальную структуру.

Основой концепцией выставки является трансформация традиционного орнаментального языка в современное художественное выражение. Исторические ковры представлены вместе с современными произведениями искусства и иммерсивным дизайном выставки, подчеркивающими непреходящую визуальную силу и культурную значимость азербайджанских текстильных традиций. Монументальные ковры, современные живописные произведения и цифровые инсталляции создают диалог между прошлым и настоящим.

Демонстрация редких экспонатов, отражающих искусство азербайджанского ковроткачества - одного из важнейших видов художественного наследия Азербайджана, позволит посетителям получить полное представление об этом богатом культурном наследии.

Выставка «Азербайджанские ковры - от традиции к современному искусству» будет открыта до 26 июля.