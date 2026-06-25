В Ханкенди, Ходжавенд, Шушу, Джебраил, Ходжалы и Агдере отправлены очередные группы переселенцев - ФОТО

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. Семьи, переселяющиеся в поселок Кяркиджахан города Ханкенди, поселок Гадрут Ходжавендского района, село Шукюрбейли Джебраильского района, село Бёюк Галадереси Шушинского района, села Баллыджа, Бадара и Ханабад Ходжалинского района, села Чылдыран, Венгли и Гасанриз Агдеринского района, ранее были временно размещены в различных уголках республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на данном этапе в поселок Кяркиджахан переселяются 8 семей – 34 человека, в поселок Гадрут – 4 семьи – 15 человек, в Шукюрбейли – 7 семей – 28 человек, в Бёюк Галадереси – 3 семьи – 14 человек, в Баллыджу – 2 семьи – 7 человек, в Бадару – 2 семьи – 5 человек, в Ханабад – 2 семьи – 5 человек, в Гасанриз – 13 семей – 53 человека, в Чылдыран – 13 семей – 53 человека), а в Венгли – 4 семьи – 23 человека.