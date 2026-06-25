Известный генерал вышел на свободу спустя 10 лет
Бывший начальник Антитеррористического центра упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ) генерал Эльчин Гулиев вышел на свободу после длительного тюремного заключения.
Как сообщает Qafqazinfo, генерал полностью отбыл назначенный судом срок - 10 лет и 6 месяцев лишения свободы.
Весь период наказания он отбывал в исправительной колонии № 9 в условиях строгого режима.
Эльчин Гулиев, занимавший руководящие посты в МНБ, был арестован в 2015 году. Его признали виновным в получении взяток, вымогательстве, разбое, незаконном лишении свободы и ряде других тяжких преступлений.
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