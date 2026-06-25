В Азербайджане устанавливаются новые госпошлины

В Азербайджане устанавливаются новые государственные пошлины.

Как сообщает Oxu.Az, данный вопрос нашёл отражение в проекте изменений в закон "О государственной пошлине", вынесенном на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по аграрной политике.

За регистрацию операторов семян, осуществляющих деятельность в области семеноводства, и выдачу сертификатов, подтверждающих сортовые и посевные качества семян, устанавливаются следующие государственные пошлины:

- выдача выписки из информационной системы органа (учреждения), определённого соответствующим органом исполнительной власти в области селекции и семеноводства - 50 манатов;

- выдача дубликата выписки из информационной системы органа (учреждения), определённого соответствующим органом исполнительной власти в области селекции и семеноводства - 10 манатов;

- выдача сертификатов, подтверждающих сортовые и посевные качества семян (один документ) - 25 манатов.