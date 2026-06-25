Утонувшего у берегов Бильгя нашли спустя несколько дней

21 июня в посёлке Бильгя Сабунчинского района Баку в море в неохраняемой зоне утонул Вугар Аднаев (2005 г.р.).

Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям сообщает, что его тело было обнаружено и извлечено из воды водолазами-спасателями Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС примерно в 8 километрах от места, где произошло происшествие.

После этого тело было передано по назначению соответствующим органам.

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