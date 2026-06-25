Найдено тело последнего из четырёх утонувших в море в Мардакяне

Найдено тело последнего из четырёх человек, утонувших в море в неохраняемой зоне на территории посёлка Мардакян Хазарского района Баку.

По информации МЧС, на берегу было обнаружено тело Меджидова Пярвиза (2003 г.р.).

Напомним, что 22 июня в посёлке Мардакян, примерно в 3 километрах от ближайшего спасательного пункта, в море в неохраняемой зоне утонули четыре человека.

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Источник: Report