В День Вооружённых сил изменится график работы Бакинского метро 

В связи с 26 Июня - Днём Вооружённых сил Азербайджана - в Бакинском метрополитене будет изменён график движения поездов.

На участке «28 Мая» - «Ахмедлы» и в обратном направлении в часы пик интервал движения поездов составит 2 минуты 30 секунд, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Бакинского метрополитена.

При необходимости на линию будут выведены резервные составы. Для обеспечения общего контроля на станциях также выделен дополнительный персонал в соответствии с графиком дежурств.

Кроме того, поезда до станции «Бакмил» и обратно будут курсировать по субботнему расписанию.

На Фиолетовой линии, а также на участке «Ахмедлы» - «Ази Асланов» движение поездов будет осуществляться по графику выходных дней (субботы и воскресенья).