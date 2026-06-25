Пашинян надеется в ходе визита главы Еврокомиссии полностью решить вопрос армянского экспорта

Одним из важнейших вопросов повестки предстоящего визита главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Армению станет возможность обеспечения упрощенного доступа на рынок ЕС армянской продукции, в частности сельскохозяйственной, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Урсула Фон дер Ляйен посетит Армению 1 июля. Ее в этой поездке будет сопровождать комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос.

Он подчеркнул значимость ожидаемого приезда высокопоставленной европейской делегации, отметив, что недавнее участие министра иностранных дел Армении в заседании Совета глав МИД стран ЕС в Брюсселе открывает перед Ереваном исключительные возможности. Пашинян выразил надежду на завершение совместной работы над соглашением по упрощению торговых пресечений непосредственно в ходе переговоров с Урсулой фон дер Ляйен. «Надеюсь, что с Европейской комиссией мы успеем довести этот проект до финальной точки, чтобы во время ереванского визита объявить об этом вместе», - заметил премьер-министр.

Помимо торговых преференций, в повестку встреч с европейскими чиновниками войдут вопросы региональной логистики и перспективы интеграции Армении в глобальные маршруты, включая Средний коридор, проходящий сейчас через Азербайджан и Грузию. Никол Пашинян указал на потенциал армянской концепции «Перекресток мира» и подчеркнул, что транспортные проекты на Южном Кавказе не конкурируют друг с другом. «Потоки в реальности настолько огромны, что их невозможно обслужить по какому-то одному отдельному направлению. Именно поэтому для этих потоков необходимы несколько путей через Южный Кавказ. Время для стран Южного Кавказа подумать о регионе как об одном общем пространстве, где есть очень много общих интересов», - заключил премьер-министр.

Источник: News.am