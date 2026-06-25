В грузе с цветной капустой обнаружена особо крупная партия наркотиков - ФОТО - ВИДЕО

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий и мер таможенного контроля, проведённых сотрудниками Астаринского таможенного управления, была выявлена и изъята из незаконного оборота особо крупная партия наркотического средства - высушенной марихуаны.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Управление по связям с общественностью и прессой Государственного таможенного комитета.

На таможенном посту «Астара» транспортное средство, перевозившее груз свежей цветной капусты из Исламской Республики Иран в Российскую Федерацию транзитом через территорию Азербайджана, было подвергнуто таможенному досмотру с использованием стационарной рентгеновской установки и служебной собаки кинологической службы.

В ходе проверки в 160 упаковках, размещённых на одном паллете, были обнаружены замаскированные под кочаны цветной капусты свёртки с наркотическим веществом. Общий чистый вес изъятой особо крупной партии высушенной марихуаны составил 90 килограммов 945 граммов.

По данному факту проводится расследование.