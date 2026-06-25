Евросоюз перечислил Украине 3,2 млрд евро

Евросоюз 25 июня перечислил Украине первый транш в размере 3,2 млрд евро из одобренного ранее кредита на 90 млрд евро.

"ЕС осуществил первый платеж в рамках пакета финансовой помощи на сумму €90 млрд, согласованного Советом ЕС в апреле 2026 года, что поможет Украине обеспечить финансирование первоочередных нужд", - говорится в сообщении Совета ЕС.

Как сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время открытия конференции по восстановлению Украины в Гданьске, вскоре украинской стороне начнут перечислять средства из другого пакета помощи, на 6 млрд евро, предназначенные для производства беспилотников.

Кредит в 90 млрд под гарантии стран ЕС был согласован в декабре 2025 года.