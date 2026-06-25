Суд освободил из-под домашнего ареста мятежного архиепископа Микаэла Аджапахяна

Апелляционный суд в Армении освободил из-под домашнего ареста одного из мятежных архиепископов Микаэла Аджапахяна.

В качестве меры пресечения остается только подписка о невыезде.

Приговор суда первой инстанции по делу архиепископа Микаэла был отменен, а производство передано в Суд общей юрисдикции Ширакской области на новое рассмотрение.

Напомним, что в начале октября 2025 года суд первой инстанции Еревана приговорил Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к захвату власти.

6 февраля 2026 года Апелляционный суд в Ереване освободил его из СИЗО, переведя под домашний арест.

Источник: Sputnik Армения