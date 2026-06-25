В эти дни в Баку ожидаются ливни

Согласно прогнозу Национальной гидрометеорологической службы, в предстоящие выходные на территории страны ожидается неустойчивая погода с периодическими осадками.

«Во второй половине дня 26 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, а с вечера 27 июня до утра 28 июня осадки будут носить ливневый характер. В ночные часы возможны кратковременные интенсивные дожди. По прогнозам, дождливая погода сохранится до дневных часов 28 июня. В этот день также ожидается сильный северо-западный ветер», - отмечает заместитель начальника службы Гюльнара Аббасова.

По словам Г.Аббасовой, в районах Азербайджана периодически наблюдающаяся дождливая погода, как ожидается, сохранится до 29 июня. В отдельных местах осадки могут быть интенсивными и сильными, возможны грозы и град. Ожидается повышение уровня воды в реках, а на некоторых горных реках не исключены кратковременные паводки и селевые потоки

Гюльнара Аббасова подчеркивает, что обновлённая информация о прогнозируемой неустойчивой и дождливой погоде будет регулярно доводиться до сведения общественности.