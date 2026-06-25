Ряд юридических лиц публичного права переведен в статус бюджетных организаций

Президент Ильхам Алиев подписал Указ о мерах по реорганизации деятельности ряда юридических лиц публичного права, созданных от имени государства.

Как сообщает со ссылкой на Указ, Агентство госрезервов, Агентство кино при Минкультуры, Центр рыболовства и аквакультуры при Минсельхозе, Азербайджанский фонд науки, Агентство по разминированию (ANAMA), Азербайджанское государственное информагентство (АЗЕРТАДЖ), Центр правовой экспертизы и законодательных инициатив, а также находящийся в его подчинении Институт права и прав человека лишены статуса публичного юридического лица и переведены в статус бюджетных организаций.

Кроме того, согласно Указу, Министерству экономики поручено в двухмесячный срок обеспечить реорганизацию путем преобразования в общества с ограниченной ответственностью (ООО) следующих юридических лиц публичного права:

- Служба восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах;

- Служба восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах;

- Служба восстановления, строительства и управления в Лачинском районе;

- Служба восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах;

- Служба восстановления, строительства и управления в Кельбаджарском районе.

Ведомству также предписано в течение 3 дней после утверждения уставов указанных ООО принять меры для их госрегистрации, в течение месяца со дня регистрации обеспечить передачу соответствующего имущества на их баланс, а также решить другие вытекающие из Указа вопросы.

Помимо этого, Кабинету министров поручено обеспечить создание на базе «Творческого центра Максуда Ибрагимбекова» и Театра марионеток (входивших в структуру Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер») самостоятельных бюджетных организаций - Творческого центра Максуда Ибрагимбекова и Театра марионеток — в подчинении Министерства культуры.

Кабмину также поручено обеспечить создание ООО в подчинении «Управления Государственного заповедника города Шуша» для управления многоквартирными и индивидуальными жилыми домами, построенными в городе Шуша и на территории Шушинского района, а также для выполнения функций по благоустройству, озеленению, освещению и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ).

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование деятельности новых структур в пределах средств, предусмотренных в госбюджете на текущий год. В соответствии с Указом Президента от 25 августа 2025 года «О дополнительных мерах по организации эффективного управления государственными финансами», Минфин должен провести финансовую экспертизу структуры, штатных единиц и систем оплаты труда создаваемых ведомств, а также принять меры по их оптимизации.