В центре Баку пройдут шествия военнослужащих: Водителей предупредили о возможных заторах

26 июня в связи со 108-й годовщиной создания Вооружённых сил Азербайджанской Республики на центральных улицах и проспектах Баку состоятся шествия военнослужащих в сопровождении военных оркестров.

С 10:00 до 12:00 военнослужащие будут двигаться по следующим маршрутам:

Маршрут №1:

Дворец Гейдара Алиева - проспект Бюльбюля - Киноцентр «Низами» - проспект Нефтяников - площадь Азадлыг - Морской вокзал.

Маршрут №2:

Аллея шехидов - комплекс «Пламенные башни» - парк Чемберекенд - станция метро «Ичеришехер» - Крепостные ворота - Азербайджанский государственный театр кукол — площадь Азнефть - памятник Бахрамгуру.

Маршрут №3:

Парк имени Г. Мусабекова - улица Абдуррагим бека Ахвердиева - проспект Гусейна Джавида - парк Гусейна Джавида - проспект Парламента - Аллея шехидов.

Маршрут №4:

Спортивно-развлекательный центр «Олимпик Стар» - улица Самеда Вургуна - Парк офицеров - Бакинский государственный цирк - Дворец Гейдара Алиева - памятник Имадеддину Насими - проспект Нефтяников.

Маршрут №5:

Памятник Нариману Нариманову - Центральный парк - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр - Зимний парк - Дворец Гейдара Алиева - Центральный банк Азербайджанской Республики - торговый центр 28 Mall.

«Водителей и других участников дорожного движения просим заранее планировать свои маршруты, учитывать возможные затруднения движения на указанных направлениях и по возможности пользоваться альтернативными дорогами» - отмечается в обращении Управления Государственной дорожной полиции города Баку.