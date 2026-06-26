Республика Корея намерена подготовить 500 тыс. операторов дронов

Республика Корея планирует обучить порядка 500 тыс. человек — фактически каждого военнослужащего — управлению беспилотными летательными аппаратами.

Об этом заявил министр обороны Ан Гю Бэк в ходе брифинга.

«Мы планируем активизировать отрасль, связанную с производством дронов внутри страны, и обучить 500 тыс. операторов дронов», — заявил Ан Гю Бэк. «В будущем беспилотник должен стать универсальным огневым средством, которое будет использовать каждый солдат, а не специальным средством, которое используют специализированные подразделения и военнослужащие», — сказал министр.

«Министерство обороны собирается обучить 500 тыс. операторов дронов, чтобы каждый солдат умел использовать его в качестве второго личного оружия», — заявил Ан Гю Бэк.

Подобные планы власти оглашали и во второй половине 2025 года. В 2025 году численность солдат и офицеров на действительной службе в вооруженных силах РК составляла примерно 450 тыс. человек.

При этом министр обороны пояснил, что к концу 2026 года в войска для обучения будет поставлено порядка 11 тыс. БПЛА, а к 2029 году — 60 тыс. аппаратов.