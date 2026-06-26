В Ленкоранском районе нашли и спасли восьмерых заблудившихся - ВИДЕО

В Ленкоранском районе спасатели вывели из горно-лесистой местности восемь заблудившихся человек.

Как сообщает 1news.az, на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о людях, заблудившихся в труднопроходимой горно-лесистой местности в поселке Истису Ленкоранского района.

После получения сигнала Министерство по чрезвычайным ситуациям незамедлительно направило к месту происшествия спасателей Южного регионального центра. Поисково-спасательная операция была организована в районе со сложным рельефом, что значительно осложняло проведение работ.

В результате проведённых мероприятий сотрудники ведомства установили местонахождение восьми человек, которые, сбившись с маршрута, не смогли самостоятельно выбраться из горно-лесистой местности.

Все обнаруженные граждане были успешно спасены, после чего их вывели в безопасное место.