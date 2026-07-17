 Олег Кашин : Азербайджан протянул руку, Москва выпустила пропаганду с цепи | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Олег Кашин : Азербайджан протянул руку, Москва выпустила пропаганду с цепи

First News Media23:00 - 17 / 07 / 2026
Олег Кашин : Азербайджан протянул руку, Москва выпустила пропаганду с цепи

Азербайджан протянул руку, Москва выпустила пропаганду с цепи

Об этом написал на своей странице в социальной сети российский журналист Олег Кашин.

"Лавров, Захарова и Песков говорят о дружбе и нормализации отношений с Азербайджаном. Но одновременно кремлёвские телеканалы, пропагандисты и Telegram-помойки открыто атакуют Азербайджан и азербайджанцев.

На Глобальном медиафоруме в Шуше Ильхам Алиев заявил, что сложный период в отношениях с Россией остался позади. Затем глава МИД Джейхун Байрамов отправился в Москву.

Баку показал готовность перевернуть кризисную страницу. Но в России спокойный тон снова приняли за слабость.

Пропаганда устроила истерику. Азербайджанскую диаспору начали записывать в ОПГ, успешных азербайджанцев объявлять агентами влияния, а самые откровенные пропагандисты потребовали массовых зачисток.

Кампания началась практически одновременно, а значит, команду дали сверху.

Особенно показательной стала травля Михаила Гусмана. Он около сорока лет работал в российском информационном пространстве, но после тёплых слов Алиева его объявили чуть ли не азербайджанским шпионом.

Причина истерики глубже. Россия обещала быстро закончить войну против Украины, но получила годы боёв, удары по военным и промышленным объектам, огромные расходы и топливные проблемы.

Признать провал Кремль не может, поэтому пропаганде нужен новый враг. Вчера ими были украинцы, сегодня очередь дошла до азербайджанцев.

Можно подумать, что именно азербайджанская диаспора провалила российские военные планы, устроила очереди за бензином и разрушила отношения Москвы с соседями. Но пропаганде логика не нужна. Ей нужен виноватый.

Отдельная причина ненависти — освобождение Карабаха. Азербайджан восстановил территориальную целостность и ликвидировал сепаратистскую структуру, которую Москва десятилетиями использовала для давления на Баку.

Именно этого российские имперцы не могут простить Ильхаму Алиеву. Поэтому они пытаются воскресить в государственных медиа так называемый Арцах.

Москва привыкла считать Южный Кавказ своим задним двором. Но эта эпоха закончилась. После второй Карабахской войны Азербайджан уже невозможно запугать угрозами, посредниками и телевизионной истерикой.

Показательны и заявления Петра Толстого. Он пригрозил бывшим советским республикам потерей суверенитета, если они не захотят дружить с Россией. Он также заявил, что Россия прежде всего принадлежит русским, а остальные народы не должны злоупотреблять их терпением.

Это сказал не случайный блогер, а представитель российского государства.

Такие заявления показывают отношение Кремля как к соседям, так и к народам самой России, которых власть использует как расходный материал в войне против Украины.

Москва продолжает угрожать соседям, а затем удивляется, почему страны региона укрепляют связи с Турцией, Китаем, Европой и Соединёнными Штатами Америки.

Ответ простой: государства ищут партнёров, а не хозяев.

Азербайджан предложил перевернуть страницу не из страха и не из слабости. Спокойствие сильного государства не означает покорность.

Нельзя говорить о партнёрстве, пока кремлёвская пропаганда натравливает информационную свору на Азербайджан. Нельзя называть Баку стратегическим партнёром и одновременно видеть врага в каждом успешном азербайджанце.

Азербайджан протянул руку для диалога. Но молча терпеть антиазербайджанскую истерику он не будет.

Дружба не строится на угрозах. Партнёрство не строится на ксенофобии. А утраченное влияние невозможно вернуть ненавистью", - написал он. 

Поделиться:
420

Актуально

Общество

По жалобам граждан Армении в апелляционном суде завершились выступления ...

Политика

Советник конгрессмена США призвал отменить 907-ю поправку в отношении ...

Экономика

Азербайджан и Узбекистан обсудили новые торговые и инвестиционные проекты - ФОТО

Мнение

Кто такой Константин Соколов и зачем США создают TRIPP+

Политика

Советник конгрессмена США призвал отменить 907-ю поправку в отношении Азербайджана

Олег Кашин : Азербайджан протянул руку, Москва выпустила пропаганду с цепи

Сергей Лавров: Азербайджан поддержал предложения России по проблеме обмеления Каспия

В Азербайджане пройдут военные учения с участием пяти стран - ФОТО

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

В Шуше состоялось открытие после реставрации «Дома Садыгджана»

Российские СМИ широко осветили выступление Президента Ильхама Алиева на Шушинском медиафоруме - фото

«Спокойной жизни не будет»: Ильхам Алиев высказался о вызовах перед Азербайджаном - ВИДЕО

В Ханкенди рабочий погиб при попытке распилить найденный боеприпас

Последние новости

Советник конгрессмена США призвал отменить 907-ю поправку в отношении Азербайджана

Сегодня, 00:20

Победители ЧМ-2026 впервые в истории получат чемпионские перстни - ВИДЕО

Сегодня, 00:00

Скончался режиссёр-постановщик Международного центра мугама

17 / 07 / 2026, 23:40

Появилось видео покушения на украинского олигарха Ермолаева и его семью - ВИДЕО

17 / 07 / 2026, 23:20

Олег Кашин : Азербайджан протянул руку, Москва выпустила пропаганду с цепи

17 / 07 / 2026, 23:00

Азербайджанский военнослужащий погиб во время учений — не раскрылся парашют

17 / 07 / 2026, 22:40

ФИФА впервые продаст билеты на пресс-конференцию перед финалом ЧМ

17 / 07 / 2026, 22:20

По жалобам граждан Армении в апелляционном суде завершились выступления обвиняемых - ФОТО

17 / 07 / 2026, 22:00

Состояние народного художника Омара Эльдарова ухудшилось

17 / 07 / 2026, 21:40

Азербайджан и Узбекистан обсудили новые торговые и инвестиционные проекты - ФОТО

17 / 07 / 2026, 21:15

В этом году почти 2400 азербайджанских женщин стали должниками по алиментам

17 / 07 / 2026, 21:00

Apple вновь стала самой дорогой компанией в мире

17 / 07 / 2026, 20:40

США нанесли ракетный удар по нефтяному танкеру у иранского острова Харк

17 / 07 / 2026, 20:20

Шуша принимает очередные Дни поэзии Вагифа

17 / 07 / 2026, 20:00

В Мексике произошло мощное землетрясение

17 / 07 / 2026, 19:45

Сергей Лавров: Азербайджан поддержал предложения России по проблеме обмеления Каспия

17 / 07 / 2026, 19:30

Умерла «женщина с голубями» из фильма «Один дома 2»

17 / 07 / 2026, 19:15

Азербайджан представлен на первом заседании министров окружающей среды стран D-8

17 / 07 / 2026, 19:00

Кто такой Константин Соколов и зачем США создают TRIPP+

17 / 07 / 2026, 18:45

Объявлены результаты вступительного экзамена по II и III группам - 4 человека набрали максимальные 400 баллов

17 / 07 / 2026, 18:18
Все новости
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Представьте, что пешеходный путь, соединяющий крупный поселок с железнодорожной станцией, находится в абсолютно непригодном состоянии. К сожалению, именно такую плачевную картину16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00