Олег Кашин : Азербайджан протянул руку, Москва выпустила пропаганду с цепи

Азербайджан протянул руку, Москва выпустила пропаганду с цепи

Об этом написал на своей странице в социальной сети российский журналист Олег Кашин.

"Лавров, Захарова и Песков говорят о дружбе и нормализации отношений с Азербайджаном. Но одновременно кремлёвские телеканалы, пропагандисты и Telegram-помойки открыто атакуют Азербайджан и азербайджанцев.

На Глобальном медиафоруме в Шуше Ильхам Алиев заявил, что сложный период в отношениях с Россией остался позади. Затем глава МИД Джейхун Байрамов отправился в Москву.

Баку показал готовность перевернуть кризисную страницу. Но в России спокойный тон снова приняли за слабость.

Пропаганда устроила истерику. Азербайджанскую диаспору начали записывать в ОПГ, успешных азербайджанцев объявлять агентами влияния, а самые откровенные пропагандисты потребовали массовых зачисток.

Кампания началась практически одновременно, а значит, команду дали сверху.

Особенно показательной стала травля Михаила Гусмана. Он около сорока лет работал в российском информационном пространстве, но после тёплых слов Алиева его объявили чуть ли не азербайджанским шпионом.

Причина истерики глубже. Россия обещала быстро закончить войну против Украины, но получила годы боёв, удары по военным и промышленным объектам, огромные расходы и топливные проблемы.

Признать провал Кремль не может, поэтому пропаганде нужен новый враг. Вчера ими были украинцы, сегодня очередь дошла до азербайджанцев.

Можно подумать, что именно азербайджанская диаспора провалила российские военные планы, устроила очереди за бензином и разрушила отношения Москвы с соседями. Но пропаганде логика не нужна. Ей нужен виноватый.

Отдельная причина ненависти — освобождение Карабаха. Азербайджан восстановил территориальную целостность и ликвидировал сепаратистскую структуру, которую Москва десятилетиями использовала для давления на Баку.

Именно этого российские имперцы не могут простить Ильхаму Алиеву. Поэтому они пытаются воскресить в государственных медиа так называемый Арцах.

Москва привыкла считать Южный Кавказ своим задним двором. Но эта эпоха закончилась. После второй Карабахской войны Азербайджан уже невозможно запугать угрозами, посредниками и телевизионной истерикой.

Показательны и заявления Петра Толстого. Он пригрозил бывшим советским республикам потерей суверенитета, если они не захотят дружить с Россией. Он также заявил, что Россия прежде всего принадлежит русским, а остальные народы не должны злоупотреблять их терпением.

Это сказал не случайный блогер, а представитель российского государства.

Такие заявления показывают отношение Кремля как к соседям, так и к народам самой России, которых власть использует как расходный материал в войне против Украины.

Москва продолжает угрожать соседям, а затем удивляется, почему страны региона укрепляют связи с Турцией, Китаем, Европой и Соединёнными Штатами Америки.

Ответ простой: государства ищут партнёров, а не хозяев.

Азербайджан предложил перевернуть страницу не из страха и не из слабости. Спокойствие сильного государства не означает покорность.

Нельзя говорить о партнёрстве, пока кремлёвская пропаганда натравливает информационную свору на Азербайджан. Нельзя называть Баку стратегическим партнёром и одновременно видеть врага в каждом успешном азербайджанце.

Азербайджан протянул руку для диалога. Но молча терпеть антиазербайджанскую истерику он не будет.

Дружба не строится на угрозах. Партнёрство не строится на ксенофобии. А утраченное влияние невозможно вернуть ненавистью", - написал он.