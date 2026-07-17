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Сергей Лавров: Азербайджан поддержал предложения России по проблеме обмеления Каспия

First News Media19:30 - Сегодня
Сергей Лавров: Азербайджан поддержал предложения России по проблеме обмеления Каспия

Азербайджан поддержал предложения России по решению проблемы обмеления Каспийского моря.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым по итогам переговоров в Москве.

По словам руководителя российского внешнеполитического ведомства, стороны уделили внимание вопросам экологии Каспия, в том числе проблеме его обмеления.

«Напомню еще раз, что именно Президент Азербайджана инициировал рассмотрение этих проблем. В том числе конкретно по проблеме обмеления азербайджанские коллеги обещали поддержать предложения российской стороны», - отметил С. Лавров.

Он также подчеркнул, что Россия регулярно организует поездки экспертов на гидрографическом судне для изучения экологической ситуации непосредственно на месте и намерена поддерживать любые инициативы, направленные на сохранение экосистемы Каспия.

Кроме того, российский министр указал на важность скорейшего завершения процесса ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Все прикаспийские государства уже ратифицировали документ, за исключением Ирана: «Это важно, чтобы окончательно закрыть вопросы правового регулирования режима Каспия. Хотя принципиальные обязательства, содержащиеся в Конвенции, страны Каспийского региона на практике стараются выполнять».

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