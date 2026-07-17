Президент Словакии: Азербайджан - ключевой партнер Братиславы в вопросе поставок газа

Словакия рассматривает Азербайджан в качестве ключевого партнера в вопросе поставок газа.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в интервью телеканалу AnewZ.

Президент Словакии подчеркнул, что после начала конфликта в Восточной Европе между Россией и Украиной, и последовавшим вслед за этим энергетическим кризисом, Баку сразу предложил Братиславе часть мощностей через различные маршруты.

"Именно Азербайджан сразу предложил нам часть мощностей, и через "Турецкий поток", и другие маршруты через Болгарию и Италию в Австрию. Мы получили газ из Азербайджана, но сейчас мы ищем какое-то долгосрочное решение, потому что есть предложение от Азербайджана по поставке газа в Центральную Европу", - сказал Пеллегрини.

Он подчеркнул, что Словакия рассматривает Азербайджан как ключевого партнера в вопросах диверсификации Словакией энергопоставок.

"<...> После 2027 года Евросоюз хотел бы прекратить покупать российский газ. Так что нам нужно диверсифицировать (поставки газа - ред.), и Азербайджан мы рассматриваем как одного из ключевых игроков в этом вопросе", - сказал президент Словакии.

Пеллегрини отметил, что между Баку и Братиславой сформировались равные партнерские отношения.

"Мы не пытаемся смотреть на Азербайджан как на покупателя, как многие другие, которые думают: Азербайджан - богатая страна, давайте попробуем что-нибудь ему продать. Мы в Словакии предпочитаем относиться друг к другу как партнеры", - сказал он.

Он добавил, что это означает сотрудничество в различных областях, в том числе и оборонной промышленности.

"Мы обсуждали с нашим министром обороны совместный проект по производству нового военного оборудования, которое будут выпускать компании обеих стран и которое затем сможет выходить на новые рынки через Азербайджан, принося выгоду обеим сторонам", - сказал Пеллегрини.

Отметим, что ранее сообщалось о намерении Словакии покупать у Азербайджана порядка 1,2 млрд кубометров газа в год после 2027 года.