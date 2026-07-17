Азербайджан и Узбекистан обсудили новые торговые и инвестиционные проекты - ФОТО
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провёл встречу с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.
Как сообщил Джаббаров в соцсети X, встреча состоялась в рамках его визита в Узбекистан для участия в 15-м заседании Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между двумя странами.
Глава Минэкономики Азербайджана передал узбекскому лидеру приветствия от президента Ильхама Алиева. В ответ Мирзиёев также передал свои наилучшие пожелания азербайджанскому президенту и отметил, что отношения дружбы и стратегического партнёрства между странами продолжат развиваться.
Стороны подчеркнули, что благодаря совместным усилиям руководства двух государств азербайджано-узбекские связи вышли на новый уровень.
«Мы обсудили вопросы расширения экономического сотрудничества, развития торговых и инвестиционных проектов, а также укрепления деловых контактов», — отметил Джаббаров.
Azərbaycan ilə Özbəkistan arasında əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın 15-ci iclasında iştirak üçün Özbəkistana səfərimiz zamanı Prezident cənab Şavkat Mirziyoyevin (@president_uz) qəbulunda olduq, dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin (@azpresident) salamlarını… pic.twitter.com/kWaX5pGc0e — Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) July 17, 2026