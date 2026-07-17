Азербайджан и Узбекистан обсудили новые торговые и инвестиционные проекты - ФОТО

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провёл встречу с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

Как сообщил Джаббаров в соцсети X, встреча состоялась в рамках его визита в Узбекистан для участия в 15-м заседании Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между двумя странами.

Глава Минэкономики Азербайджана передал узбекскому лидеру приветствия от президента Ильхама Алиева. В ответ Мирзиёев также передал свои наилучшие пожелания азербайджанскому президенту и отметил, что отношения дружбы и стратегического партнёрства между странами продолжат развиваться.

Стороны подчеркнули, что благодаря совместным усилиям руководства двух государств азербайджано-узбекские связи вышли на новый уровень.

«Мы обсудили вопросы расширения экономического сотрудничества, развития торговых и инвестиционных проектов, а также укрепления деловых контактов», — отметил Джаббаров.