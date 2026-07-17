В Азербайджане пройдут военные учения с участием пяти стран - ФОТО

В военном лицее имени Джамшида Нахчыванского состоялась конференция по планированию совместных учений «Сила единства-2026», которые пройдут в Азербайджане.

Как сообщили в Минобороны, в конференции приняли участие делегации Турции, Ирана, Кыргызстана, Узбекистана и Пакистана. Выступивший генерал-лейтенант Азер Алиев отметил успешное развитие военного сотрудничества между нашими странами.

Было отмечено, что основной целью совместных военных учений «Сила единства-2026» является расширение сотрудничества, совершенствование практических навыков личного состава, взаимный обмен опытом, содействие устойчивому миру и безопасности.Участникам мероприятия была предоставлена подробная информация о сценарии и боевых эпизодах, которые будут выполняться на учениях.

Затем конференции гости ознакомились с территорией, где будут проводиться учения.

В заключение страны-участницы подписали итоговый протокол.