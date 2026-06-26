Посла Молдовы вызвали в МИД РФ

Вызванному в МИД РФ послу Молдовы в Москве Лилиану Дарию указано на грубое нарушение Кишиневом Венской конвенции о дипломатических сношениях в связи с задержанием дипломатических курьеров российского дипведомства в аэропорту молдавской столицы.

Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«26 июня в МИД России был вызван посол Республики Молдова в Российской Федерации Дарий, которому заявлен решительный протест и вручена вербальная нота в связи с грубым нарушением молдавской стороной фундаментальных положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», - говорится в сообщении.

«Дарию было указано на грубое нарушение статьи 27 Венской конвенции 1961 года, согласно которой дипломатические курьеры «пользуются личной неприкосновенностью и не подлежат аресту или задержанию в какой бы то ни было форме», а дипломатическая почта «не подлежит ни вскрытию, ни задержанию», - подчеркнули в МИД.

Источник: ТАСС