Volkswagen планирует сократить 100 тыс. рабочих мест

Главный исполнительный директор германской группы Volkswagen Оливер Блюме планирует сократить до 100 тыс. рабочих мест по всему миру в течение следующих нескольких лет и прекратить производство на четырех заводах группы в ФРГ, сообщает издание Manager Magazin со ссылкой на источники.

Также глава автопроизводителя планирует уменьшить инвестиции примерно на 15% в течение следующих пяти лет.

По данным источников, Блюме и главный финансовый директор VW Арно Антлиц намерены полностью реструктурировать компанию. В частности, планируется, что бренд Volkswagen и заводы по производству комплектующих будут выделены из существующей группы в отдельные структуры.

В среднесрочной перспективе VW намеревается закрыть производственные мощности в Ганновере, Цвиккау и Эмдене, а также завод Audi в Неккарзульме. При этом производство будет прекращено после вывода из эксплуатации выпускаемых там моделей.

Котировки акций VW растут на 0,5% в ходе торгов в пятницу. Капитализация автопроизводителя с начала текущего года упала почти на 25% (до 39 млрд евро), тогда как фондовый индекс DAX прибавил чуть более 1%.