Умер экс-министр обороны РФ Сергей Иванов

Умер бывший министр обороны России Сергей Иванов.

О его смерти сообщила «Единая лига ВТБ», почетным президентом которой он был. Ему было 73 года.

Он занимал пост главы Минобороны в 2001-2007 годах. После ухода с поста он был первым зампредом и зампредом правительства России (в 2007-2011 годах). Позднее перешел на работу в администрацию президента, которую возглавлял в 2011-2016 годах. С 2016 по 2026 год был специальным представителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

4 февраля Сергей Иванов ушел в отставку с поста по собственному желанию.

Источник: РБК