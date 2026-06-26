В Абшеронском районе за сутки задержаны 122 мотохулигана - ВИДЕО

В Абшеронском районе за минувшие сутки сотрудниками полиции задержаны 122 водителя мототранспортных средств, нарушивших правила дорожного движения и общественный порядок.

Как сообщили 1news.az в Министерстве внутренних дел Азербайджана, среди задержанных были лица, управлявшие транспортом без водительских прав, а также использовавшие насадки на глушители.

Кроме того, в ходе проведенных мероприятий административные протоколы были составлены в отношении 30 водителей за незаконное вмешательство в конструкцию транспортных средств, 11 водителей - за нарушение правил грузоперевозки, 18 - за непредоставление преимущества пешеходам на установленных переходах и 6 - за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.