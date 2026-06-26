В Японии произошло очередное землетрясение

У южного побережья японского острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (ESMC).

По данным сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 20 километров. Несмотря на силу подземных толчков, предупреждение об угрозе цунами объявлено не было.

Эпицентр располагался примерно в 24 километрах к юго-западу от города Хатиодзи с населением около 561 тысячи человек и в 10 километрах к юго-востоку от города Оцуки, где проживает более 31 тысячи жителей.

На данный момент информации о пострадавших или разрушениях не поступало.