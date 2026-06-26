Путин подписал закон об особых мерах для противодействия атакам БПЛА

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает комплекс мер для обеспечения безопасности и пресечения атак БПЛА на территории России.

Согласно документу, российские военнослужащие для защиты военных объектов будут сбивать вражеские беспилотники или выводить их из строя при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также в рамках нововведений появляется возможность устанавливать особый режим на территории военных городков ВС РФ.

Кроме того, документ предусматривает особый порядок применения отдельных положений российских законов для пресечения воздушных атак. Речь, в том числе, идет о законах в сфере строительства, реконструкции, капремонта и демонтажа объектов, которые необходимы для оказания помощи Вооруженным силам России. Особый режим применения также начинает действовать в отношении законов, которые касаются проведения неотложных мероприятий по содействию ВС РФ.

Большая часть положений документа вступит в силу с момента его опубликования. Нормы об особом режиме в военных городках и о противодействии атакам БПЛА для защиты военных объектов вступят в силу спустя 180 дней с момента опубликования закона.

Источник: ТАСС