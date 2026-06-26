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В России кратно увеличивают госпошлины для мигрантов

First News Media18:10 - Сегодня
В России кратно увеличивают госпошлины для мигрантов

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий кратное повышение госпошлин в миграционной сфере.

Как отмечалось в пояснительной записке, документ разработан «в целях повышения эффективности пополнения федерального бюджета путем введения (увеличения действующих) госпошлин за совершение действий, связанных с приобретением гражданства РФ или выходом из него, а также с въездом в Россию или выездом из нее, и изменения отдельных положений законодательства о налогах и сборах, затрагивающих вопросы в сфере миграции».

В частности, госпошлина за прием в гражданство и выход из гражданства повышается с 4 200 рублей до 50 тыс. рублей, за выдачу вида на жительство - с 6 тыс. до 30 тыс. рублей. За замену вида на жительство госпошлина составит 6 тыс. рублей, за выдачу разрешения на временное проживание в связи с утратой (порчей, хищением), заменой документа, удостоверяющего личность - 5 тыс. рублей. Госпошлина за приглашение на въезд составит 8 тыс. рублей вместо 960 рублей за каждого приглашенного. Визы для въезда в РФ и выезда, согласно изменениям, составят 2 тыс. рублей (сейчас - 1 200 рублей), для многократного пересечения границы - 6 тыс. рублей (сейчас -1 920 рублей). Госпошлина за выдачу разрешения на временное проживание составит 15 тыс. рублей (сейчас - 1 920 рублей).

Госпошлина за въезд в целях получения образования составит 8 тыс. рублей (сейчас - 1 920 рублей). Госпошлина на разрешение привлекать иностранных работников составит 15 тыс. рублей (ранее - 12 тыс. рублей).
Кроме того, в соответствии с законом от уплаты госпошлин за выдачу разрешения на временное проживание или вида на жительство освободят иностранных граждан и лиц без гражданства, которых в соответствии с указом президента РФ признали представляющими интерес для России, а также членов их семей. Это касается, в том числе, специалистов, деятелей науки, культуры или других сфер, чье присутствие в стране считают значимым.
Закон освобождает от уплаты госпошлины за совершение действий, связанных с приобретением гражданства РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, ранее являвшихся гражданами СССР, а также тех, кто является участниками Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, или членов их семей, совместно переселившихся на постоянное место жительства в РФ. Кроме того, от уплаты госпошлин за действия, связанные с приобретением гражданства и вида на жительство РФ, будут освобождены иностранные граждане и лица без гражданства, заключившие в период проведения «СВО» контракт о прохождении военной службы сроком на один год, а также члены их семей, в том числе в случае гибели (смерти) этих иностранных граждан и лиц без гражданства.

Закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Источник: ТАСС

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