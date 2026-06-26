Оппозиция проводит акцию протеста перед зданием Конституционного суда Армении

Оппозиционные партии, блоки и объединения проводят акцию протеста перед зданием Конституционного суда Армении, в котором проводится заседание по иску политических сил с требованием признать итоги парламентских выборов 7 июня недействительными.

«На данный момент мы находимся в уникальной ситуации, потому что ранее столько политических сил никогда не подавали заявлений о признании итогов выборов недействительными. Сейчас обсуждаются представленные иски <...> Надеюсь, что Конституционный суд останется беспристрастным и будет руководствоваться теми доказательствами, которые политические силы представляют», — сказала представитель блока «Сильная Армения» правозащитница Гоар Мелоян.

В свою очередь представитель партии «Процветающая Армения» (ППА) Сурен Суренян заявил, что у его партии «украли право быть в парламенте, но проблема не в ППА, а в примерно 60 тыс. граждан, права которых были растоптаны».

Перед зданием суда также требуют освобождения политических деятелей, уголовные дела против которых их сторонники называют политическим преследованием. В частности, речь о кандидате в депутаты от ППА Андранике Теваняне, которого обвиняют в госизмене, и координаторе национально-гражданского объединения «Айакве» Аветике Чалабяне, которому инкриминируется подготовка к воспрепятствованию осуществлению избирательных прав граждан.

По итогам голосования на состоявшихся 7 июня парламентских выборах, правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна набрала 49,7456% голосов, блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения» набрал 23,2710%, блок бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения» — 9,9231%.

Источник: ТАСС