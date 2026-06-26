Власти США прося OpenAI ограничить доступ к новой версии ChatGPT

Белый дом обратился к американской компании OpenAI, разрабатывающей технологии искусственного интеллекта, с просьбой ограничить распространение следующей версии модели GPT-5.6 по соображениям безопасности.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа предложила предоставить доступ к новой модели лишь ограниченному кругу одобренных правительством партнёров до её более широкого запуска.

Как отмечается, OpenAI заранее взаимодействовала с американскими властями по поводу предстоящего релиза и предоставила администрации возможность ознакомиться с возможностями GPT-5.6.

Также сообщается, что генеральный директор OpenAI Сэм Альтман на этой неделе обсудил разработку модели с министром торговли США Говардом Латником. По данным Axios, Латник стремился убедиться, что все профильные ведомства протестировали и одобрили систему перед её выпуском.