Руководство Минобороны посетило Аллею почётного захоронения, Парк Победы и Военное мемориальное кладбище - ФОТО

По случаю 26 Июня – Дня Вооружённых сил и 108-й годовщины со дня образования Азербайджанской армии руководство Министерства обороны и другие должностные лица посетили могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева и Парк Победы.

Об этом сообщили в министерстве.

Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов и другие должностные лица министерства сначала возложили венок к памятнику Общенациональному лидеру на Аллее почётного захоронения, почтив его светлую память. Также была посещена могила выдающегося офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, были возложены цветы и почтена ее светлая память.

Затем с участием почётного караула были посещены Парк Победы и Военное мемориальное кладбище, перед памятниками были возложены венки и почтена память наших шехидов.