Военнослужащим Министерства обороны присвоены высшие воинские звания

26 июня министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военнослужащими, которым были присвоены высшие воинские звания в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики.

На мероприятии было зачитано Распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 25 июня 2026 года о присвоении военнослужащим Министерства обороны высшего воинского звания «генерал-майор» и соответствующий приказ министра обороны, после чего офицерам были вручены высшие воинские звания.

Генерал-полковник З.Гасанов передал офицерам поздравления Верховного главнокомандующего, пожелал успехов в дальнейшей службе, дал поручения и рекомендации.

Награждённые офицеры выразили благодарность Президенту Азербайджанской Республики, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и руководству Министерства обороны за оказанное доверие и заявили, что оправдают это доверие.