Закрытие Ормузского пролива принесло Панамскому каналу рекордные доходы

Закрытие Ормузского пролива из‑за конфликта на Ближнем Востоке привело к резкому росту судоходства через Панамский канал, и его доходы по итогам 2026 финансового года превысят первоначальный прогноз в $5,2 млрд.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Доходы за финансовый год, завершающийся 30 сентября, будут немного больше первоначальной оценки», — заявила будущий глава администрации Панамского канала Илья Эспино де Маротта.

По ее словам, рост обеспечен увеличением трафика и аукционными платежами судов, готовых платить за внеочередной проход. В апреле одно судно заплатило дополнительные $4 млн, чтобы попасть в начало очереди, время ожидания для небронированных переходов выросло.

На пике закрытия Ормузского канала Панамский пропускал 40–41 судно в сутки, что выше обычных 34–35. Сейчас трафик снизился до 36–38 судов, но бронирования на июнь и июль остаются высокими, что поддержит доходы, уточняется в статье.