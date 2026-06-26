Глава Минобороны Израиля пригрозил руководству Ирана

Министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с жестким предупреждением в адрес руководства Ирана, заявив, что любая атака на Израиль станет для Тегерана «самой большой ошибкой».

Соответствующее обращение на фарси Кац опубликовал в социальной сети X, адресовав его президенту страны Масуду Пезешкиану, главе МИД Аббасу Аракчи и председателю парламента Мохаммад-Багеру Галибафу.

По словам министра, в последние дни командующий спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Эсмаил Каани неоднократно выступал с угрозами в адрес Израиля.

Кац подчеркнул, что в случае нападения Исламской Республики Израиль даст решительный ответ. Он заявил, что ни возможное перекрытие Ормузского пролива, ни атаки на мирное население не смогут остановить действия израильской армии, которая, по его словам, готова «довести дело до конца».