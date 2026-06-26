Руководство Минобороны ознакомилось с новыми объектами и техникой Главного клинического госпиталя

В День Вооружённых Сил руководящий состав Министерства обороны Азербайджана ознакомился с условиями, созданными в новом спортивном зале, а также в подразделении скорой медицинской помощи Главного клинического госпиталя.

Министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову доложили, что новый спортивный зал полностью отвечает современным требованиям. Он оснащён всеми необходимыми тренажёрами и оборудованием, предназначенными для повышения выносливости и уровня физической подготовки военнослужащих.

В подразделении скорой медицинской помощи руководству ведомства представили медицинское оборудование, а также новые автомобили скорой помощи, введённые в эксплуатацию. Было отмечено, что эти спецмашины оснащены современным оборудованием, которое позволяет оказывать первую медицинскую помощь эвакуируемым военнослужащим. Использование новой техники направлено на дальнейшее повышение качества экстренной и неотложной медицинской помощи в Вооружённых силах.